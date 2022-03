Villette in fiamme a Capaccio, indagano i carabinieri Le abitazioni erano in fase di costruzion: ingenti i danni

Villette in fiamme in località Laura, zona costiera del comune di Capaccio Paestum. Tre i fabbricati in costruzione, nel primo pomeriggio di oggi, sono stati avvolti dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, unitamente ai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo.

A lavoro i militari dell'Arma, insieme ai caschi rossi, per conoscere le cause del rogo. Non è esclusa, al momento, nessuna pista. Potrebbe, infatti, trattarsi anche di un incendio di matrice dolosa. Fortunatamente, non si registrano feriti. Le villette, essendo ancora in fase di ultimazione, erano disabitate.