Choc a Pontecagnano: 33enne ubriaco manda in ospedale tre persone Terrore in zona Sant'Antonio: lo straniero è stato tratto in arresto

Si sono vissuti istanti di terrore ieri sera a Pontecagnano Faiano dove un 33enne marocchino ha dato in escandescenza, ferendo tre persone. I fatti sono accaduti intorno alle 19 in un negozio di alimentari di via Picentia, in zona Sant'Antonio. Lo straniero (T.A., le sue iniziali), visibilmente ubriaco, ha iniziato a dare in escandescenza e a provocare problemi, in quanto molesto ed aggressivo. Il 33enne, ad un tratto, è entrato nell'attività per acquistare altre birre ma è stato invitato ad uscire. A quel punto l'uomo si è scagliato contro la titolare dell'esercizio commerciale e contro le altre due persone che erano intervenute per difendere la donna. Ad avere la peggio, però, sono stati i tre che sono finiti al pronto soccorso per le ferite riportate nell'aggressione. Per fermare il 33enne, invece, ci sono voluti sei carabinieri che lo hanno bloccato e trasportato in caserma. L'uomo, non nuovo a questo tipo di comportamenti, è stato tratto in arresto e ora è in attesa dell'udienza di convalida.