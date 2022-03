Auto in sosta blocca il passaggio dei mezzi: denunciato il conducente Gli agenti hanno scoperto che il veicolo era anche privo di assicurazione: sequestrato

Aveva parcheggiato la sua auto all'incrocio in località Trivio, nel comune di Castela San Giorgio, bloccando il passaggio stradale e l'uscita dei mezzi di trasporto pubblico dal deposito: la polizia sequestra il veicolo e denuncia il conducente.

E' avvenuto ieri, poco prima delle 14. Gli agenti sono intervenuto a seguito di una telefonata giusta al centralino del Comando di Polizia Locale di viale Europa.

A lanciare l'allarme l’autista del mezzo pubblico che, nonostante i ripetuti tentativi, non era riuscito ad uscire dal deposito ed effettuare il servizio. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno scoperto che il veicolo che ostacolava il passaggio era anche privo di assicurazione.

Il proprietario dell'auto, poi, giunto sul posto, stando a quanto riportato "infastidito dall’ammonizione verbale fatta dagli operatori di polizia locale, si rifiutava addirittura di esibire i documenti di riconoscimento, si posizionava in auto e si allontanava in modo brusco senza fornire nessuna delucidazione".

Sono quindi partite le verifiche per l'identificazione. E solo nella mattinata di oggi il veicolo, una Fiat 16 4x4, è stato rintracciato in una zona di montagna e sequestrato per mancanza del titolo assicurativo.

Il proprietario, G. A. le sue iniziali, di 44 anni, è stato denunciato.

«Il comando di polizia locale guidato dal Maggiore Giuseppe Contaldi rappresenta per il Comune di Castel San Giorgio un costante presidio di sicurezza e legalità, a tutela del territorio e dei suoi abitanti», le parole della sindaca Paola Lanzara che plaude all'operazione portata a termine dagli agenti della polizia municipale.