Incendio in un deposito di una casa, paura stamattina a Marina di Camerota I caschi rossi hanno domato tempestivamente le fiamme

Attimo di paura stamattina a Marina di Camerota dove si è sviluppato un rogo in un'abitazione.



L'incendio ha interessato una casa privata in via Sirene. L’incendio è divampato in un piccolo deposito dell’abitazione a causa, molto probabilmente, di un corto circuito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo. I caschi rossi hanno domato subito le fiamme evitando conseguenze ben più gravi per la struttura privata. Fortunatamente, inoltre, non si registrano feriti.