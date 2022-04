Ferisce il badante con un coltello, tragedia sfiorata ad Agropoli La lite è avvenuta in via Gramsci

Lite tra paziente e badante finisce con un accoltellamento ad Agropoli. È accaduto in serata all’interno di un’abitazione in via Gramsci. Ad avere la peggio è stato il badante, di origine russa, ferito con tre coltellate dalla persona di cui si prendeva cura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello, e i sanitari della Croce Bianca di Salerno per soccorrere l’uomo, che ha riportato ferite superficiali. L’aggressore, invece, ha riportato un trauma cranico, probabilmente colpito anch’esso dal badante nel tentativo di difendersi. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Ora toccherà ai carabinieri ricostruire esattamente cosa è accaduto e quali sono le motivazioni che hanno portato alla lite tra i due.