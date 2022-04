Si allontana dalla casa di riposo e si perde, anziano salvato in elicottero Imponente macchina dei soccorsi allestita dai vigili del fuoco, che sono riusciti ad individuarlo

Disavventura a lieto fine per un anziano di Ricigliano, che mercoledì pomeriggio si era allontanato dalla casa di riposo dov'era ospite.

Scattato l'allarme, sono subito partite le ricerche: in azione nell'immediato una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, che ha istituito un posto di comando avanzato in prossimità del punto dov'era stato avvistato per l'ultima volta l'uomo.

A supporto, per le operazioni di salvataggio, anche i reparti speciali: speleo Alpino fluviale, topografia applicata al soccorso, reparti cinofili e anche un elicottero dei caschi rossi per la ricognizione aerea. Un dispiegamento di forze imponente che ha consentito di ispezionare gli anfratti ed i torrenti in una vasta area circostante.

A distanza di circa 24 ore, gli sforzi dei soccorritori sono stati premiati: l'uomo è stato individuato dai droni dei vigili del fuoco, che ha trasmesso le coordinate alla sala operativa mobile. Il disperso è stato poi raggiunto dagli specialisti dello speleo alpino fluviale per essere infine recuperato e tratto in salvo in elicottero.

Il malcapitato, infreddolito e confuso, è stato poi affidato ai sanitari che gli hanno prestato le cure del caso. Tutto sommato, nonostante la disavventura, le sue condizioni di salute non sono state ritenute gravi.