Truffa del pacco, il monito del Comune di Perito ai concittadini L'Ente ha invitato a diffidare da telefonate o mail strane

"State attenti alle truffe online". E' la sintesi dell'avviso pubblico che il Comune di Perito, nel cuore del Cilento, ha fatto ai propri concittadini, pubblicando un post sul proprio canale ufficiale Facebook. Diverse, infatti, sono state le segnalazioni di tentativi di truffe tanto da spingere il primo cittadino Carlo Cirillo ad avvisare pubblicamente i suoi concittadini.

“In seguito a nuove segnalazioni pervenute da alcuni dei nostri concittadini, vi invitiamo a diffidare da qualsiasi mail riguardante la consegna di pacchi da voi non ordinati: si tratta di truffe n cui é facile cadere se distratti o si ha poca dimestichezza con le consegne di ordini effettuati on line” si legge sulla pagina del Comune.

Ad essere prese di mira sono soprattutto le persone più anziane. Diversi casi sono stati segnalati in passato anche in altre zone del Cilento. Nella maggior parte dei casi, grazie anche alle tante campagne di sensibilizzazione, i tentativi non vanno a buon fine.

Il modus operandi è sempre lo stesso: i truffatori chiamano sul telefono di casa, informando, spesso persone anziane, che c’è un pacco destinato ad un figlio o un nipote. Successivamente gli autori del raggiro effettuano un’altra telefonata finendosi proprio il familiare della vittima e confermando che per ricevere il pacco dal corriere è necessario anticipare una somma di denaro.