Battipaglia, ancora auto in fiamme nella notte: cinque vetture distrutte Indagano i carabinieri: l'episodio è avvenuto al Rione Stella. Cittadini preoccupati

Cinque auto avvolte dalle fiamme e completamente distrutte, danni ingenti e paura. E' stata un'altra notte di terrore a Battipaglia: ancora una volta nel mirino sono finite vetture in sosta.

L'episodio si è registrato in piazza de Vita, nel rione Stella della cittadina della Piana del Sele. A far scattare l'allarme sono stati i residenti, che hanno visto il bagliore rossastro e una colonna di fumo nero e acre. Udite anche alcune esplosioni, con ogni probabilità pneumatici e vetri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri della compagnia battipagliese, che hanno avviato le indagini.

Si tratta del secondo episodio del genere a distanza di pochi giorni in città: nella notte tra il 6 e 7 aprile scorso, infatti, altre due auto parcheggiate in Via Ripa vennero distrutte dalle fiamme.