Truffe agli anziani a Vietri sul Mare: denunciati 4 uomini In azione i carabinieri, tra le vittime una 93enne di Albori

Nel corso del fine settimana la Stazione Carabinieri di Vietri Sul Mare ha identificato e denunciato i presunti quattro autori di truffe agli anziani. Nella giornata di sabato 9, due persone che si sarebbero resi responsabili di una truffa ai danni di una novantatreenne di Albori. I due sarebbero etrati con una scusa in casa dell’anziana signora, sottraendole tutti i monili d’oro a portata di mano. Nell’allontanarsi in macchina dal luogo del misfatto, i due truffatori hanno però destato l’attenzione della Polizia Municipale di Vietri, che ha immediatamente attivato il personale della locale Stazione Carabinieri.

Le successive attività di individuazione ed inseguimento del mezzo sospetto, coordinate dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Salerno, hanno portato i militari della sezione radiomobile di Salerno ad inseguire il mezzo dei presunti truffatori sull’autostrada A3 in direzione Napoli. L’inseguimento ad alta velocità si è concluso presso l’area di servizio di Alfaterna, dove i due truffatori sono stati bloccati e perquisiti, trovati in possesso dei monili in oro precedentemente sottratti alla vittima alborese. La coppia, un sessantenne pregiudicato di Casoria e un diciannovenne incensurato di Napoli, è stata poi condotta presso gli uffici della Stazione di Vietri, entrambi sono stati denunciati. I monili in oro sono stati restituiti alla vittima, che ha riconosciuto uno dei due malviventi.

Altri due presunti truffatori sono stati identificati e denunciati dalla Stazione di Vietri Sul Mare. Si tratta di un cinquantatreenne napoletano, già noto alle forze dell'ordine. Avrebbe perpetrato una truffa ai danni di una settantunenne polacca, nel mese di gennaio, portandole via 21mila euro in contanti e diversi monili in oro. Beccato anche un 37enne napoletano, avrebbe messo in atto una truffa ai danni di un’anziana vietrese a cui, nel mese di gennaio, avrebbe sottratto, circonvenendola, 4mila euro in contanti e gioielli in oro.