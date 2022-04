Battipaglia: ciclista straniero investito da un'auto Il giovane è stato soccorso dai sanitari

Ancora una persona straniera vittima di un incidente stradale in bicicletta nel salernitano. Nella serata di ieri un ciclista di origine africana, per cause ancora non chiare, è stato investito da un'auto a Battipaglia, nel quartiere Taverna. Il giovane è finito rovinosamente sull'asfalto. Soccorso dai sanitari è stato portato in ospedale. Sul caso indagano le forze dell'ordine che dovranno ricostruire quanto accaduto.