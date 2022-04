Pizzicato dalle telecamere il ladro di alcolici del supermercato L'attività commerciale diffonde il video: portate via costose bottiglie di vino e champagne

Le telecamere di videosorveglianza lo hanno pizzicato mentre infilava in uno zaino alcune bottiglie di prezioso champagne e vino. Colpo al Decò Maxistore di Agropoli: l'autore sarebbe un giovane ancora non identificato, che però è stato immortalato mentre portava via gli alcolici.

Il danno ammonta a circa 600 euro: dopo aver notato gli ammanchi, il titolare dell'attività ha diffuso le immagini del circuito interno di videosorveglianza. Contestualmente, è stata anche presentata denuncia ai carabinieri della compagnia di Agropoli, che hanno avviato le indagini.

Il ladro, dopo aver svuotato lo scaffale delle bevande, si sarebbe poi allontanato indisturbato dal supermercato facendo perdere - almeno per il momento - le proprie tracce.