Scontro tra tir e auto, due feriti ad Atena Lucana L'incidente è avvenuto alle prime ore del mattino lungo la ss 19

Paura, stamattina, lungo la ss 19, tra Atena Lucana e Polla. Si sono scontrati un tir e un'automobile, per cause ancora in corso di accertamento. Il bilancio è di due feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Completamente distrutta l'automobile, un'utilitaria, mentre il mezzo pesante si è posizionato di traverso sulla sede stradale. Rilievi in corso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. I due feriti, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi e sono fuori pericolo di vita.