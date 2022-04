Niente processione a Pasqua, sale sul tetto del Comune per protesta Lo stop alle celebrazioni per l'emergenza Covid: "La chiesa sbaglia". Sul posto i vigili del fuoco

Clamorosa protesta questa mattina a Pagani: un uomo è salito sul tetto del Comune per contestare la scelta della diocesi di non tenere le processioni per le festività Pasquali.

"La chiesa sbaglia", alcune delle frasi scandite dall'uomo che ha voluto scegliere questa forma di protesta eclatante. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine ed i vigili del fuoco, che hanno anche installato un materasso da salto in caso di emergenza.

Si prova a persuadere l'uomo a scendere dal tetto del Comune di Pagani. Nella cittadina dell'agro sono giorni di particolare tensione, dopo che il vescovo Giuseppe Giudice ha preferito evitare gli eventi pubblici legati alla celebrazione della Madonna delle Galline. Si tratta di uno degli eventi più significativi per i fedeli paganesi e dell'agro.

La vicenda è finita anche all'attenzione della procura di Nocera Inferiore, dopo l'affissione di alcuni manifesti funebri indirizzati proprio al vescovo. Ora, questa clamorosa forma di protesta sul tetto del municipio.