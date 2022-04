Eboli, sorpreso con 21 grammi di cocaina in casa: arrestato 32enne L'attività è stata eseguita dagli agenti del commissariato di Battipaglia

Un 32enne di Eboli è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Battipaglia per spaccio. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati connessi alla vendita di sostanze stupefacenti, è stato notato dai poliziotti nei pressi di un bar del centro di Eboli, mentre confabulava con altre persone. Alla vista dei poliziotti il 32enne ha assunto un atteggiamento timoroso, al punto da insospettire gli agenti che lo hanno bloccato per un controllo. Nel corso della perquisizione domiciliare, l'uomo è stato trovato in possesso di 21 grammi di cocaina, di un bilancino elettronico di precisione, di confezioni utilizzate per porre in vendita lo stupefacente e di una somma di denaro che, secondo gli investigatori, sarebbe il provento dell’attività di spaccio. Gli agenti del commissariato di di Battipaglia hanno quindi arrestato il 32enne che ora si trova agli arresti domiciliari in attesa della convalida del provvedimento di polizia giudiziaria.