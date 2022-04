Campagna, incidente al Quadrivio: tre feriti estratti dalle auto L'impatto è avvenuto intorno alle 22, due persone sono state trasportate in ospedale

È di tre persone ferite il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 22 in località Quadrivio, nel comune di Campagna. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto che sono entrate in collisione per cause ancora in corso di accertamento. Tre persone sono rimaste ferite. Oltre al personale del 118 si è reso necessario anche l’intervento di una squadra della centrale dei vigili del fuoco – che stava operando in zona per un altro intervento – che ha provveduto ad estrarre dalle auto i feriti. Dopo i primi controlli effettuati sul posto, due dei passeggeri rimasti coinvolti nell’impatto sono stati trasportati in ospedale, uno ad Eboli ed un altro a Battipaglia.