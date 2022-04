Causa un incidente stradale e poi fugge via a piedi: arrestato 37enne L'uomo era scappato senza soccorrere i feriti e rendendosi irreperibile

E' stato arrestato dai carabinieri di Eboli, guidati dal comandante Emanuele Tanzilli, il 37enne ritenuto responsabile di aver provocato un incidente stradale a Campagna e di essere poi fuggito via a piedi senza prestare soccorso alle persone ferite. Il sinistro si è verificato il 16 aprile scorso intorno alle 22, sulla strada provinciale 35. L'uomo, un operaio, da allora si sarebbe reso irreperibile. In seguito alle indagini è stato poi rintracciato dai militari e condotto in carcere ad Avellino.