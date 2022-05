Champagneria abusiva a Paestum, scattano i sigilli Ad apporre i sigilli sono stati i carabinieri della Compagnia di Agropoli

Abusivismo edilizio all’ombra dei Templi. I carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno posto i sigilli a una champagneria abusiva realizzata all’interno di un ristorante-pizzeria, sito nel cuore dell’area archeologica di Paestum.

I militari, nell'ambito delle attività di contrasto all'abusivismo edilizio, hanno scoperto e sequestrato due manufatti realizzati in maniera illecita, senza le necessarie autorizzazioni. I sigilli sono scattati per i due locali di circa 80 metri quadrati, tra cui un deposito per lo spumante.

La champagneria sarebbe stata pronta per l'imminente stagione estiva. Per il titolare dell’attività di ristorazione è scattata la denuncia penale per plurime violazioni al Testo unico dell’edilizia.