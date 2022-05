Sarno, incendio nel convento che ospita profughi ucraini All'interno 21 persone, molti bambini: per fortuna non si registrano feriti

Si indaga a Sarno per capire cosa abbia provocato l'incendio che ha interessato due stanze al secondo piano del convento di San Francesco. Il rogo ha interessato i locali che ospitano profughi ucraini in fuga dalla guerra.

Circa 21 le persone all'interno, molte delle quali bambini: per fortuna sono tutti in salvo e non si registrano feriti. La chiesa di San Francesco si trova a poca distanza dal municipio: i vigili del fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'edificio, grazie anche al supporto della protezione civile che ha soccorso i rifugiati.