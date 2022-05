Battipaglia: bimba di due anni aggredita e morsa dal suo pitbull La piccola è stata portata in ospedale, ha ferite alla testa e al volto

Momenti di paura a Battipaglia dove una bimba di due anni, per cause ancora non chiare, è stata morsa dal suo cane, un pitbull. La bambina, stava giocando con l'animale quando si è scagliato contro la piccola, è stata immediatamente soccorsa dai suoi genitori che hanno allertato il 118, è stata poi trasferita all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico.

Ha riportato ferite al volto e alla testa. Sull'episodio indagano gli agenti della polizia municpale di Battipaglia, stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto.