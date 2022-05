Auto finisce in un burrone: paura per una 40enne ad Ogliastro Cilento A causare il sinistro è stato probabilmente l'asfalto reso viscido dalla pioggia

Finisce con l'auto in un burrone. La sfortunata protagonista, che ha riportato solo ferite lievi, è una 40enne che, stamattina, poco prima delle 10, in località Malagenia, tra Ogliastro Cilento ed Agropoli, è finita fuori strada, precipitando in un burrone posto ai margini della carreggiata.

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi con l'arrivo sul posto dei sanitari del 118, allertati dal marito della malcapitata che seguiva la vettura a poca distanza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, e i carabinieri.

La donna è stata estratta dal veicolo e trasferita all'ospedale di Vallo della Lucania per le ferite riportate nell'impatto. A causare il sinsitro è stato probabilmente l'asfalto reso viscido dalla pioggia.