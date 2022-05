Da Cava in Costiera Amalfitana per spacciare cocaina: arrestato 43enne L'uomo è stato beccato dai carabinieri

Arrestato presunto pusher. Durante un controllo sulla statale 163 Amalfitana i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno sorpreso a Maiori un uomo in possesso di 10 grammi di cocaina. I militari in seguito, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto inoltre altri 160 grammi della stessa sostanza e la somma di 10mila euro in contanti, possibile provento dell’attività di spaccio.

Il 43enne di Cava de’ Tirreni per i carabinieri riforniva i “clienti” della Costiera Amalfitana. Si trova ora nel carcere di Fuorni.