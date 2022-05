Commercio ambulante abusivo, sequestro a Castellabate della municipale Nel mirino è finito un extracomunitario, che dovrà pagare mille euro

Commercio ambulante abusivo a Castellabate. Gli agenti della Polizia hanno fermato, stamattina, a Santa Maria, un venditore abusivo intendo a commercializzare porta a porta merce di vario genere. Gli agenti hanno elevato una sanzione amministrativa e pecuniaria di 1000 euro nei confronti dell'uomo, di origine extracomunitaria.

L’attività di vigilanza è stata avviata su impulso dell’Amministrazione comunale che intende contrastare pratiche di commercio scorrette sul territorio comunale.

«È necessario avviare un’attenta vigilanza per evitare attività commerciali scorrette che penalizzano, invece, chi lavora onestamente - spiega l’assessore al Commercio, Nicoletta Guariglia - Grazie alla Polizia locale sempre attenta sul territorio e che in vista della stagione turistica intensificherà i controlli in tal senso».

Saranno controllati soprattutto gli arenili e le aree adiacenti dove il fenomeno è più diffuso.