Perde il controllo dell'auto e si schianta contro il guard rail L'incidente è avvenuto all'uscita della tangenziale di Salerno, nei pressi di Pontecagnano Faiano

Brutto incidente quello registrato nel tardo pomeriggio all'uscita della Tangenziale di Salerno, sul confine con Pontecagnano Faiano.

Per cause in corso di accertamento un'auto è andata a sbattere contro il guard rail: il conducente, con ogni probabilità, ha perso il controllo della vettura per colpa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia.

Sul posto è intervenuto il personale di "Strade sicure", che ha provveduto al ripristino della carreggiata e alla messa in sicurezza del tratto stradale dove si è registrato l'incidente.

La circolazione ha subìto dei rallentamenti.