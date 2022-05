Tragedia sfiorata a Battipaglia: 23enne tenta il suicidio, ferito alla gola Si trova ora all'ospedale di Salerno, in prognosi riservata

Tragedia sfiorata, questa mattina, all’alba, a Battipaglia. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, un ragazzo di 23 anni anni ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra della sua abitazione, dove vive con la madre, la nonna e la sorella, situata al terzo piano di una palazzina in via Carbone, nei pressi di Piazza Madonnina.

Solo grazie al tempestivo intervento dei suoi familiari è stato evitato il peggio. Ma, in seguito, il giovane è riuscito a fuggire dall'appartamento e, dal pianerottolo, ha cercato di buttarsi nel vuoto dalla finestra delle scale contro cui si è scagliato a colpi di testate. Alla fine, è rimasto incastrato proprio nella finestra riportando una profonda ferita alla gola.

Grazie all’intervento dei sanitari del 118 è stato possibile l’immediato soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri Battipagliesi agli ordini del maggiore Sisto.

Il 23 enne, che era in una pozza di sangue, è stato trasportato dapprima all’ospedale di Battipaglia per le prime medicazioni e numerosi punti di sutura e poi immediatamente trasferito all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno dove è ancora in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto si apprende, sembra che il giovane fosse affetto da un forte stato depressivo.