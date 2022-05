Pontecagnano Faiano: tentato furto al Comune Indagano i carabinieri

Messo a segno un tentativo di furto al Comune di Pontecagnano Faiano, nella notte tra sabato e domenica. Ignoti si sono introdotti nella struttura spezzando le inferriate dei servizi igienici posti al piano terra, riuscendo così ad accedere a Palazzo di Città. I malviventi si sono diretti negli uffici amministrativi, forse in cerca di denaro che però non hanno trovato. Sono così fuggiti senza portare via nulla.

Ad accorgersi dell'effrazione il personale del Comune questa mattina, allertati i carabinieri. I militari, guidati dal comandante Vitantonio Sisto, hanno effettuato i rilievi sul posto, al via le indagini. L'allarme sonoro risulta scattato ma non quello collegato alle forze dell'ordine.