Parcometri distrutti a Castellabate, danni per oltre 6mila euro Ignoti hanno utilizzato dell’acido per renderli inutilizzabili

Due parcometri distrutti a Castellabate. L'episodio è accaduto ad Ogliastro Marina, frazione del noto comune cilentano. Il danno ammonterebbe, secondo una prima stima, a circa 6mila euro.

Ignoti hanno usato dell'acido per rendere i due parcometri, utilizzati dagli utenti per pagare la sosta, fuori uso. L'amara scoperta è avvenuta oggi pomeriggio. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione.

Si tratta quasi sicuramente di una "bravata" visto che i due parcometri non sono stati scassinati. Toccherà ora ai militari dell'Arma indagare per individuare i responsabili dell'atto vandalico. Delusione e sconforto a Palazzo di Città per tale episodio