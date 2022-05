Vandali in azione nel parco del fiume Sarno: danni ad alberi e strutture L'amara scoperta delle guardie dell'Accademia Kronos nell'area del Voscone e Masseria Pigliuocco

Il Parco regionale del fiume Sarno ancora una volta nel mirino di vandali ed incivili: l'amara scoperta delle guardie giurate dell'Accedemia Kronos di Salerno.

L'area del Voscone e del sentiero ecologico realizzato a Masseria Pigliuocco sono state vandalizzate "da chi non è in grado di vivere in una società civile", scrive il personale.

Nel primo caso, sono state danneggiate parte della rete di recinzione e le strutture in legno. Rimosso anche il pietrame appositamente collocato per ripristinare i muretti di contenimento per accendere dei fuochi. "Purtroppo oltre questo danno incomprensibile, che colpisce tutti coloro i quali amano il proprio territorio, queste persone hanno pensato bene di abbandonare ovunque i loro rifiuti", scrivono le guardie ambientaliste, pubblicando via social gli scatti di quanto accertato.

Danni anche a Masseria Pigliuocco, lì dove l'Ente Parco, in collaborazione con il comune di Sarno e Legambiente ed altre Associazioni, ha realizzato ed attrezzato un percorso di circa un chilometro con panchine, punti di osservazione, bacheche ed aule all'aperto per le scolaresche.

"Purtroppo anche in questo caso alcune persone, non solo tempo fa hanno incendiato oltre cento metri di canneto ma, di recente, con l'ausilio di un motosega e quindi udibile da chiunque abita o lavora in quella zona, hanno completamente danneggiato la corteccia di 10 pioppi presenti sull'argine del Rio San Marino, realizzando intorno all'intera circonferenza un solco profondo alcuni centimetri al fine di portare le alberature alla morte. Un gesto criminale e vigliacco che, ancora una volta, sottrae e danneggia irrimediabilmente un bene comune a tutti i cittadini ed i residenti", l'amara riflessione del personale dell'Accademia Kronos.

"Anche in questo caso ci si attiverà con una denuncia all'Autorità Giudiziaria e l'installazione di fototrappole pur se consapevoli che fino a quando l'omertà e l'inciviltà la faranno da padrona saremo costretti a rinunciare a poter usufruire di un bene che appartiene a tutti", la conclusione.