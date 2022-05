Si scheggia parabrezza dell'autobus carico di studenti, paura sull'autostrada A bordo scolaresca di Sapri: il veicolo è stato centrato da un pezzo di ferro. Ferita una ragazza

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dello svincolo di Campagna, in direzione Nord. Protagonisti della disavventura gli studenti di una scuola di Sapri: l'autobus sul quale viaggiavano è stato colpito da un pezzo di ferro presente sulla carreggiata.

Per fortuna l'autista, con prontezza di riflessi, è riuscito ad accostare in sicurezza il mezzo che ha riportato danni al parabrezza. Alcune schegge hanno ferito, per fortuna lievemente, una studentessa che è stata medicata dai sanitari del 118. Sul posto gli agenti della polizia stradale e personale Anas.

Gli alunni hanno poi proseguito il viaggio d'istruzione in direzione Napoli a bordo di un bus sostitutivo messo a disposizione dalla stessa ditta di trasporto.