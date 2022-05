Si ferisce e va in ospedale: detenuto tenta la fuga a Vallo della Lucania L'uomo è stato fermato dalla polizia penitenziaria e ricondotto in cella

Si ferisce da solo per essere condotto in ospedale e cercare di fuggire. Protagonista un 30enne detenuto nel carcere di Vallo della Lucania che all'alba di ieri si è procurato da solo delle ferite a un braccio per essere poi soccorso e portato all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania.

Accompagnato in ospedale, i sanitari hanno preso subito in carico il 30enne che però, cercando di approfittare di un attimo di disattenzione, ha tentato di scappare da una finestra. Ma il suo tentativo è fallito perché è stato bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria. Dopo aver terminato le medicazioni, è stato quindi ricondotto in cella.