Costiera: tir di grosse dimensioni bloccato a Castiglione di Ravello Il mezzo è stato fermato da carabinieri e polizia locale, si sarebbe incastrato nei tornanti

Carabinieri e polizia locale hanno bloccato un grosso tir diretto a Ravello. Il mezzo è stato fermato a Castiglione, prima che potesse incastrarsi nei tornanti della strada provinciale 75, come riporta il sito Il Vescovado.

L'autoarticolato non sarebbe infatti riuscito ad affrontare le strette strade della Costiera Amalfitana, rischiando di bloccare in modo irrimediabile la viabilità, come già successo molte volte in passato.

Per questo motivo su queste strade vige il divieto di transito in entrambi i sensi di marcia per gli autobus turistici superiori a 4 metri di altezza e a 10,36 metri di lunghezza e per tutti gli autotreni, autoarticolati ed autosnodati.

(Foto di repertorio)