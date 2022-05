Costiera Amalfitana: escursionista si infortuna sul Sentiero degli Dei Salvata dal Soccorso Alpino e Speleologico della Campania

Escursionista infortunata alla caviglia lungo il Sentiero degli Dei. L’allerta è giunta da un utente di Rete Radio Montana che, trovandosi sul posto, ha utilizzato l' infrastruttura per allertare direttamente il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, non essendo la zona coperta da telefonia mobile, e il 118 di Salerno.

In azione una squadra di tecnici e sanitari del Cnsas partita per raggiungere via terra l’infortunata dall’attacco del sentiero a Nocelle di Positano, risalendo fino alla mattonella 3, dove si trovava la quarantaduenne. Soccorsa e immobilizzata, quest’ultima, è stata poi trasportata sulla barella portantina fino a valle del sentiero, a Nocelle, dove è stata affidata all’equipe dell’ambulanza 118.