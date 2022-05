Pontecagnano Faiano, 56enne precipita dal quinto piano e perde la vita La tragedia si è consumata in Corso Umberto I

Tragedia a Pontecagnano Faiano dove ha perso la vita un uomo di 56 anni. La vittima, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 13 è precipitato dalla finestra, posizionata al quinto piano di un condominio di Corso Umberto I. L'impatto è stato fatale per l'uomo che è morto sul colpo. Per gli investigatori si è trattato di un gesto volontario. Il 56enne, al momento della tragedia, era da solo in casa. I rilievi tecnici sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del comandante Vitantonio Sisto.