Altavilla Silentina: incidente tra due auto, ferita anche una bambina Cinque le persone soccorse dal 118

Paura nel pomeriggio di ieri ad Altavilla Silentina, due automobili si sono scontrate, per cause ancora non chiare, all’incrocio di Borgo Carilia. Una delle vetture è precipitata in un canale. Il bilancio è di cinque feriti, tra loro una bambina. Sono intervenuti sul posto i sanitari del 118.

I genitori e la bambina, originari di Campagna e una coppia di Borgo San Cesareo sono stati condotti negli ospedali di Battipaglia ed Eboli. Non avrebbero riportato ferite gravi. Intanto i carabinieri stanno indagando per ricostruire le dinamica del sinistro.