Capaccio Paestum, seconde case prese di mira dai ladri: indagano i carabinieri Diversi furti sono stati denunciati nella Città dei Templi

Furti nella Città dei Templi, presi di mira i proprietari di case/vacanze. Sono almeno 5 i casi segnalati, infatti, nelle ultime ore ai militari dell'Arma.

I malviventi hanno rubato all'interno di abitazioni solitamente usate come dimore estive dai proprietari, che risiedono nel periodo invernale in altre città.

«Ora tutto è refertato e denunciato da parte nostra e credo di far voce anche ad altre famiglie che si ritrovano danni e furti da riparare a spese proprie - dice una vittima dei furti - È vero che la voce si fa grossa, ma dubito che certi personaggi vengano trattenuti o quantomeno fermati perché ogni anno è sempre la stessa storia».

«E per Capaccio Paestum che sta crescendo di anno in anno,ricca di cultura e tradizione questa è una nota troppo dolente.

Scusate ma è uno sfogo doveroso, sono passato dal farmi un bagno in santa pace a constatare furti e danni ricevuti,e qualche oretta in caserma» conclude la signora.

Intanto, i carabinieri indagano per cercare di individuare i responsabili.