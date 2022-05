Battipaglia: rompono la vetrina di un negozio con un tronco e rubano il denaro Colpo in un'attività commerciale, è caccia ai ladri

Malviventi in azione a Battipaglia, hanno rotto con un tronco la vetrina di un negozio di abbigliamento per lavoro in via Turco riuscendo ad entrare nell'attività commerciale. Una volta al suo interno i ladri hanno portato via il denaro presente in cassa e qualche jeans. A fare l'amara scoperta i titolari del negozio che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul caso indagano i carabinieri.