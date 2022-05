Un nuovo episodio di bracconaggio a Campagna: ucciso un cinghiale La denuncia dell'Accademia Kronos: "Il tutto è avvenuto a poca distanza da alcune abitazioni"

Un nuovo episodio di bracconaggio a Campagna. La denuncia arriva, ancora una volta, dall'Accademia Kronos di Salerno. I controlli sono scattati a seguito della segnalazione di un cittadino che, nella tarda serata, ha riferito della presenza di un cinghiale agonizzante in un'area che costeggia alcuni terreni coltivati.

Giunti sul posto, gli agenti hanno constatato il decesso del cinghiale, ferito a una spalla. Diverse le violazioni accertate: aver esercitato la caccia in periodo di divieto generale, aver abbattuto un esemplare di cinghiale in periodo non consentito. Il tutto tenuto conto "dell’attuale emergenza epidemiologica per Peste Suina Africana che impone una ricerca attiva ed un controllo sistematico di tutte le carcasse di cinghiali morti, anche incidentati, sul territorio comunale, con l’adozione delle migliori misure possibili di Biosicurezza in tutte le fasi della loro", sottolinea il personale.

Sono state quindi allertate le Forze dell'Ordine e anche i Carabinieri Forestale di Colliano e l'ASL di Eboli per le profilassi e gli accertamenti del caso.

"Un ennesimo atto di bracconaggio ancor più grave se si considera che è avvenuto in periodo di divieto generale ed a ridotta distanza da alcune abitazioni", concludono dall'Accademia Kronos di Salerno.