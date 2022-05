Montecorvino Pugliano, furto sventato in un discount dalla vigilanza privata Sono stati allertati i carabinieri che indagano sull'accaduto

Furto sventato nella notte in un discount a Montecorvino Pugliano. L'allarme è scattato poco prima delle 2 in via Verdi, dove si trova la struttura commerciale. Gli agenti della Sicuritalia sono, infatti, riusciti ad intervenire tempestivamente e ad evitare il furto.

In fuga i due malviventi, probabilmente extracomunitari. Si sono dileguati, infatti, sfruttando un canale irriguo circondato dalla sterpaglie. Sulle loro tracce, tuttavia, già ci sono i carabinieri di Pontecagnano.

Il proprietario, giunto anch'esso sul posto, ha accertato insieme agli uomini della vigilanza privata che dal magazzino non è sparito nulla.