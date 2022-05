Capaccio: bus va a sbattere contro un cavalcavia troppo basso Danneggiata anche una vettura raggiunta dai detriti di cemento caduti durante l'impatto

Momenti di paura questa mattina a Capaccio Paestum, sotto il sottopasso ferroviario in località Cafasso. Un bus turistico è rimasto danneggiato nel tentativo di passare al di sotto di un cavalcavia. Il mezzo è però di un'altezza maggiore a quella consentita per l'attraversamento del tunnel. E' così finito contro il cemento.

Coinvolta nel sinistro anche un'auto che procedeva in senso di marcia opposto, sul parabrezza della vettura sono finiti i detriti provocati dall'impatto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale, per i rilievi del caso, e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area.