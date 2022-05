Scafati: gita scolastica finisce in ospedale Malori durante il viaggio di ritorno per 13 alunni, intossicazione alimentare o virus le ipotesi

Potrebbe essere stata un'intossicazione alimentare o un virus influenzale a causare i malori che hanno coinvolto tredici alunni di una scuola media di Scafati di ritorno da una gita scolastica a Nova Siri, in Basilicata. Tre ragazze sono finite all’ospedale di Polla. In molti hanno avvertito sintomi come nausea, febbre e vomito, sottoposti ai test anti Covid sono risultati negativi.

Il gruppo, circa 100 i partecipanti, aveva trascorso tre giorni in una struttura ricettiva. I primi malesseri sono stati avvertiti al momento della partenza. I due bus sono stati fermati a Sala Consilina dove sono arrivate tre ambulanze del 118.