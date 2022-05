Si stende sui binari in attesa del treno: tragedia sfiorata a Nocera Superiore L'uomo è stato salvato dagli agenti della polizia municipale e affidato alle cure dei sanitari

Tragedia sfiorata, questa mattina, intorno alle 8, a Nocera Superiore. Solo grazie al pronto intervento di due agenti della polizia municipale si è riusciti ad evitare il peggio e salvare la vita di un uomo che si era disteso sui binari lungo la tratta ferrata in prossimità di via Russo, in attesa che transitasse il treno.

«Una vita salvata è una vita da ricondurre sui binari della serenità con l’aiuto della famiglia e delle istituzioni – dichiara il sindaco Giovanni Maria Cuofano – ho disposto che l’Ufficio Servizi Sociali assicuri tutto il supporto necessario per accompagnare l’uomo verso la tranquillità quotidiana smarrita. Ho avuto modo di incontrare anche i due agenti della Polizia Municipale ai quali ho espresso il mio apprezzamento per la tempestività del loro intervento. Ringrazio il Comandante Paolo Prudente per il coordinamento e per l’ottimo lavoro che sta svolgendo sul territorio».

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l’uomo, di origini polacche ma residente a Nocera Superiore, soffrisse di depressione e che fosse seguito dal Dipartimento di Igiene Mentale dell’Asl. E' stato ora trasferito in ospedale per essere affidato alle cure dei sanitari. Ulteriori indagini sono in corso per risalire ai motivi che hanno spinto la persona a compiere il gesto estremo.