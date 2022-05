Costiera Amalfitana, guidano ubriachi: scattano denuncia e multa In azione i carabinieri nel week end

I carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno effettuato una serie di controlli su strada, i militari, con l'ausilio di un'apposita apparecchiatura volta a verificare l'utilizzo di sostanze alcoliche, hanno sorpreso due persone risultate positive all'alcool test.

Per uno è scattata la denuncia, in quanto il suo tasso alcolemico, all'esito dei due previsti accertamenti specifici effettuati nell'immediatezza, era superiore a 1,5 g/L, gli è stata anche ritirata la patente di guida; per il secondo uomo invece è scattata la sanzione amministrativa e la sospensione di patente poiché il livello era compreso tra 0,5 g/L e 0,8 g/L.

I controlli del week end hanno interessato anche esercizi commerciali, identificate oltre 150 persone solo nella giornata di domenica, controllati 95 veicoli tra moto e autovetture, 6 le contravvenzioni al codice della strada.