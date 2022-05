Incidente a Capaccio Paestum: infermiera di Agropoli si ribalta con l’auto Il sinistro stradale è avvenuto in località Laura

Incidente stradale nella notte scorsa a Capaccio Paestum. Ferita un’infermiera di Agropoli che, a bordo della Bmw Serie 1, si è ribaltata lungo Via Francesco Gregorio alla Laura di Capaccio Paestum.

L’auto, dopo aver urtato alcuni manufatti in cemento posti, a bordo strada, davanti al cancello di un’abitazione privata, si è ribaltata.

La donna è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto ed aiutata ad uscire dall’uomo che era in auto insieme a lei, illeso.

La donna è stata portata in via precauzionale in ospedale. Sul posto i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo per i rilievi.