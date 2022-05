Si schianta con l'auto, incidente a Battipaglia: grave un 20enne Il veicolo è andato a sbattere contro un pilone di cemento

Grave incidente nella notte a Battipaglia. Un 20enne, originario di Eboli, è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della sua auto, per cause da accertare. Il veicolo è andato a sbattere contro un pilone di cemento, il violento impatto è avvenuto in zona Santa Lucia. Stando a quanto si apprende, l'incidente si è verificato intorno alle 5. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno immediatamente trasportato il giovane, in codice rosso, all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove è ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica. L’auto è stata sequestrata.