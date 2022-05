Mak P da sballo a Capaccio Paestum, 17enne finisce in coma etilico La giovane è stata trasportata in ospedale a Vallo della Lucania

La festa di fine anno scolastico si trasforma in un alcol party a Capaccio Paestum. Per una 17enne di Agropoli è stato necessario il trasporto all'ospedale di Vallo della Lucania perché è finita in coma etilico.

Ma non è l'unica ad essersi sentita male tra i minori che hanno partecipato alla festa, tant'è vero che sono dovute intervenire quattro ambulanze e i carabinieri, che ora stanno cercando di ricostruire quanto accaduto.

Nei guai, ora, uno stabilimento balneare, in località Torre di Mare, che rischia la chiusura oltre che una salata sanzione amministrativa.

Per la seconda volta, nel giro di un mese, tra l'altro, il tradizionale Mak P, organizzato nella struttura prima dagli allievi un istituto superiore della città dei Templi e ieri sera da quelli di un altro di Agropoli, è finito con l'intervento delle ambulanze e dei carabinieri.

«Abbiamo preso tutte le precauzioni del caso, anche stavolta, avvertendo pure un'ambulanza della zona affinché si appostasse nel parcheggio, c'erano finanche i docenti dell'istituto a vigilare - si difendono dalla struttura - Personalmente ero all'ingresso ed ho preso il documento di tutti i partecipanti per accertarmi dell'età, nessuno del mio personale ha somministrato alcool a minorenni».