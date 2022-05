Gatti avvelenati nella Città dei templi, la denuncia dei cittadini Sarebbero oltre una decina i casi segnalati

Croccantini avvelenati e almeno 11 gatti morti. La denuncia arriva dalla città di Capaccio Paestum. A firmarla sono diversi cittadini che hanno segnalato il fenomeno in località Cerro.

Sul caso sono stati allertati anche i carabinieri, che stanno indagando sui vari episodi. Sarebbero, infatti, tutti collegati tra loro.

In particolare, negli ultimi casi, una donna sarebbe stata più volte vista in zona intenta a lasciare croccantini avvelenati. In alcuni casi, perfino, il cibo avvelenato destinato ai felini sarebbe stato lasciato davanti alle abitazioni private.

Da qui, l'appello a segnalare qualsiasi movimento sospetto affinché l'autrice possa essere fermata.