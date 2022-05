Incidente sull'A2 nei pressi dello svincolo di Salerno: quattro i feriti Code e rallentamenti. Sul posto Anas, 118, vigili del fuoco e forze dell'ordine

Incidente stradale tra due veicoli in prossimità dello svincolo di Salerno (km 8,600), quattro le persone rimaste ferite. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha causato rallentamenti lungo la A2 diramazione Napoli, in direzione Fisciano.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, del 118, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell'Ordine per la messa in sicurezza e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.