Truffa sventata ad Agropoli, anziana contatta i figli e si salva Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale

Tentativo di truffa ai danni di un'anziana ad Agropoli, sul lungomare San Marco. L'episodio risale a ieri mattina. Sul posto sono interventi gli agenti della polizia municipale per raccogliere la testimonianza della donna.

Modus operandi sempre lo stesso: un pacco da consegnare per il nipote in cambio di 300 euro. La signora si è però insospettita di fronte alle telefonate pressanti dei finti corrieri, ed ha contattato i familiari, che le hanno confermato di non aver ordinato nulla sul web.

A quel punto i truffatori hanno dovuto desistere dal loro intento deliquenziale. Non è, tuttavia, il primo tentativo che si consuma in città, e non solo ad Agropoli. In altre occasioni, però, i delinquenti son riusciti a mettere in atto la truffa.