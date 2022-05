Di nuovo a fuoco l'ex Camino Real: colonna di fumo nero sulla Litoranea Il bene confiscato alla camorra è nella disponibilità del Comune di Pontecagnano: si indaga

Una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, che ha fatto temere il peggio. Incendio a partire dal tardo pomeriggio sulla Litoranea di Pontecagnano Faiano: a fuoco, per cause in corso di accertamento, l'ex discoteca Camino Real.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute diverse squadre dei caschi rossi del distaccamento provinciale di Salerno. Avviate anche le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Battipaglia e della polizia locale.

L'ex discoteca - un bene confiscato alla criminalità e affidato al Comune di Pontecagnano Faiano - già in passato era stato teatro di incendi, più o meno gravi.