Va a prostitute, ma si sente male e sviene: quando si riprende lo multano Il singolare episodio è avvenuto ad Eboli: protagonista un 72enne di Battipaglia

Brutta avventura per un uomo di 72 anni originario di Battipaglia che si è sentito male dopo l'incontro con una prostituta.

Il fatto è avvenuto in località Carabelli, lungo la SP 175 del comune di Eboli: l'uomo ha accusato un malore ed ha perso i sensi. A far scattare l'allarme è stata la donna, che ha allertato i sanitari del 118.

Il 72enne sarebbe svenuto, forse complice anche il gran caldo, mentre era appartato in auto: trasportato in ospedale ad Eboli, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazioni.

Ma dopo aver lasciato il nosocomio, i vigili del Eboli gli hanno notificato una maxi multa da 500 euro: a tanto, infatti, ammonta la sanzione nella cittadina salernitana per chi viene sorpreso con prostitute.