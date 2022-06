Paura a Battipaglia: tre auto distrutte dalle fiamme nella notte Accertamenti in corso da parte delle forze dell'ordine

Ancora auto in fiamme a battipaglia. Paura questa notte, in via Vanvitelli, nel quartiere Belvedere dove tre auto sono andate a fuoco per cause in corso di accertamento. Ad allertare i soccorsi i residenti della zona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri per dare il via alle indagini. Spetterà alle forze dell'ordine ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause del rogo. Al momento non si esclude che l'incendio possa esser stato di origine dolosa.

Non si tratta del primo episodio, infatti, in città: negli ultimi mesi più di 10 auto sono state distrutte dalle fiamme mentre si trovavano parcheggiate in strada.